Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях

Сбербанк России планирует начать работу на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил «РИА Новости» глава банка Герман Греф.



«Мы уже там», — сказал он в ответ на вопрос, собирается ли Сбербанк работать в захваченных регионах. Что касается открытия отделений банка, Греф пообещал, что это произойдет, добавив, что «в части — есть, в части — появятся».



На сегодняшний день единственным банком, который работает на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является Промсвязьбанк (ПСБ). Он, как и Сбербанк, находится под западными санкциями.



Подробности о работе банковской системы в оккупации читайте в статье «Трудности перевода. Криптовалюта для пенсионеров, зарплата по чужому паспорту и другие финансовые махинации в Донецке».