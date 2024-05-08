Сбербанк РФ планує відкрити відділення на окупованих територіях

Сбербанк Росії планує розпочати роботу на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це «РИА Новости» повідомив голова банку Герман Греф.



«Ми вже там», — сказав він у відповідь на запитання, чи збирається Сбербанк працювати в захоплених регіонах. Щодо відкриття відділень банку, Греф пообіцяв, що це станеться, додавши, що «у частині — є, в частині — з’являться».



На сьогоднішній день єдиним банком, який працює на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є Промсвязьбанк (ПСБ). Він, як і Сбербанк, під західними санкціями.



Подробиці роботи банківської системи в окупації читайте у статті «Труднощі переказу. Криптовалюта для пенсіонерів, зарплата за чужим паспортом та інші фінансові махінації у Донецьку».