В Харькове из-за российского обстрела пострадали дети и взрослые

Харьков подвергся российскому обстрелу в среду, 8 мая. В результате атаки пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Отмечается, что российские оккупанты ударили по жилому району города.

«Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются», — отметил глава ОВА.

Позже Синегубов сообщил, что было зафиксировано попадание на открытую местность на территории образовательного учреждения. По его словам, есть данные о трех пострадавших детях — мальчиках 12, 13 и 15 лет. Помимо троих детей, пострадали также 55-летний мужчина и женщина 80 лет.

Как отметил мэр города, состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Напомним, российские войска 6 мая ударили переоборудованной ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина.