У Харкові через російський обстріл постраждали діти та дорослі

Харків зазнав російського обстрілу в середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та двоє дорослих. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Зазначається, що російські окупанти вдарили по житловому району міста.

«Окупанти завдали ударів по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються», – зазначив голова ОВА.

Пізніше Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання на відкриту місцевість на території освітнього закладу. За його словами, є дані про трьох постраждалих дітей — хлопчиків 12, 13 та 15 років. Крім трьох дітей, постраждали також 55-річний чоловік та жінка 80 років.

Як зазначив мер міста, стан одного з постраждалих дітей тяжкий.

Нагадаємо, російські війська 6 травня вдарили переобладнаною ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю. Внаслідок удару загинула жінка похилого віку.