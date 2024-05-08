Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов РФ

Постоянные представители стран-членов Евросоюза сегодня, 8 мая, одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Такое решение является последним шагом для введения в действие этого механизма. Об этом заявили в бельгийском председательстве в Совете ЕС.

«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — добавили в бельгийском председательстве.

Решение постпредов еще должен финализировать Совет Европейского Союза.

Отметим, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.