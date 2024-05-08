Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Постійні представники країн-членів Євросоюзу сьогодні, 8 травня, схвалили передачу надходжень від оподатковуваних надприбутків заморожених російських активів Україні. Таке рішення є останнім кроком для введення цього механізму в дію. Про це заявили у бельгійському головуванні у Раді ЄС.

«Кошти підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії», - додали в бельгійському головуванні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

Зазначимо, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожені російські активи, в Україну. Згідно з планом, 90% коштів мають піти у фонд, який використовують для покриття вартості зброї для України.