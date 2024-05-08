«ДНР»: Один человек погиб, еще четверо ранены из-за обстрелов

Один человек погиб, четверо пострадали на оккупированной части Донецкой области вследствие боевых действий. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что в населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом погибла женщина 1938 г. р.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 г. р., девушка 2004 г. р., парень 2001 г. р.

В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 г.

Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне.