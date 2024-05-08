«ДНР»: одна людина загинула, ще четверо поранено через обстріли

Одна людина загинула, ще четверо постраждали на окупованій частині Донецької області внаслідок бойових дій. Про це повідомив голова угруповання ДНР Денис Пушилін.

Зазначається, що у населеному пункті Червона Поляна Великоновосілківського району під обстрілом загинула жінка 1938 р. н.

У Центрально-Міському районі Горлівки поранення отримали жінка 1948 р. н., дівчина 2004 р. н., хлопець 2001 р. н.

У населеному пункті Володимирівка внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка 1985 р.

Пошкоджено 11 житлових будинків, лінії електропередачі у Горлівці та Червоній Поляні.