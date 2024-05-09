Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия российских обстрелов населённых пунктов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток российский оккупанты 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 9 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Курахово и Остром повреждены админздания, в Горняке — 2 частных дома. Обстреляны окрестности Селидово.

Краматорский район. В Лимане разрушены 6 частных домов, повреждены 2 админздания. Обстреляны окрестности Константиновской и Николаевской громад. В Ильиновской громаде повреждено 15 домов в Старой Николаевке и 1 — в Заре.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. В Железном Торецкой громады повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке Северской громады.

С линии фронта эвакуированы 307 человек, в том числе 38 детей.