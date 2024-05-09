Російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби

Наслідки російського обстрілу населених пунктів Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти 14 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 9 травня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранені 2 людей. У Кураховому та Гострому пошкоджено адмінбудівлі, у Гірнику — 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.

Краматорський район. У Лимані зруйновані 6 приватних будинків, пошкоджені 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської та Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджено 15 будинків у Старій Миколаївці та 1 – у Зорі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. У Залізному Торецькій громаді пошкоджені 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці Сіверської громади.

З лінії фронту евакуйовано 307 осіб, у тому числі 38 дітей.