«Спартан» с помощью дронов продолжает атаковать оккупантов РФ и бьет по их укрытиям — видео

РУБпАК бригады «Спартан» уничтожает оккупантов РФ с помощью дронов. Фото: кадр из видео

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) бригады «Спартан» продолжает активно уничтожать оккупантов, технику, а также укрытия захватчиков с помощью дронов.



Очередное видео было опубликовано на странице 3 бригады оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины в соцсети X.

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Пілоти аеророзвідки постійно виявляють ворога на полі бою і для знищення противника використовуються різні методи, в тому числі і ударні дрони, які показують велику результативність.



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«Пилоты аэроразведки постоянно обнаруживают врага на поле боя и для уничтожения противника используются разные методы, в том числе и ударные дроны, показывающие большую результативность», — говорится в подписи к видео.

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Отмечается, что с помощью FPV-дронов бойцам РУБпАК бригады «Спартан» удается поражать как живую силу, так и укрытия, где противник может скрываться.



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