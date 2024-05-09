ВСУ сбили Су-25 на Авдеевском направлении

Сегодня, 9 мая 2024 года, Вооруженные силы Украины сбили на Авдеевском направлении российский Су-25. Об этом сообщил Telegram-канал мониторинга авиации противника Monitor.



«Бойцы сообщают об уничтожении свинолета Су-25 на Авдеевском направлении», — также заявил канал Оперативный ВСУ.



Ранее в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 45 атак ВС РФ в районах 10 населенных пунктов.



Стоит отметить, что в Командовании Воздушных Сил ВСУ данную информацию пока не подтвердили. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина сбила 349 самолетов оккупантов.