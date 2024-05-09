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ЗСУ збили Су-25 на Авдіївському напрямку

09 травня 2024, 17:05

ЗСУ збили Су-25 на Авдіївському напрямку

Сьогодні, 9 травня 2024 року, Збройні сили України збили на Авдіївському напрямку російський Су-25. Про це повідомив Telegram-канал моніторингу авіації противника Monitor.

«Бійці повідомляють про знищення свинольота Су-25 на Авдіївському напрямку», - також заявив канал Оперативний ЗСУ.

Раніше в ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 45 атак ЗС РФ в районах 10 населених пунктів.

Варто зазначити, що у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ цю інформацію наразі не підтвердили. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збила 349 літаків окупантів.

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