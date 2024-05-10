Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы обороны Юга за сутки смогли уничтожить свыше десятка российской техники

10 мая 2024, 17:15

Силы обороны Юга за сутки смогли уничтожить свыше десятка российской техники

Удар украинской РСЗО по российским оккупантам. Фото: Силы обороны Юга Удар украинской РСЗО по российским оккупантам. Фото: Силы обороны Юга

Силы обороны Юга за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления техники и личного состава россиян, уничтожив танк, РСЗО, БПЛА, лодку и РЭБ. Об этом сообщило командование сил обороны в Telegram.

За сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек. Также оккупанты потеряли 36 единиц военной техники:

  • 1 реактивная система залпового огня «Град»;
  • 1 танк;
  • 9 пушек;
  • 10 единиц автобронетехники;
  • 3 разведывательных БПЛА;
  • 3 ударных БПЛА;
  • 1 комплекс видеонаблюдения «Муром-М»;
  • 6 аэрофотостанций;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 1 лодка.

Также по данным украинских военных, уничтожены два места хранения боеприпасов, две огневых позиций, наблюдательный пункт, полевой пункт боеснабжения и пункт управления БПЛА.

Напомним, ВСУ сбили все 10 беспилотников «Шахед», которыми атаковала Россия прошлой ночью с территории оккупированного Крыма.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Потери российских войск Потери техники РФ
Организации
Всу силы обороны юга

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
11:25
Россия практически закончила строительство железной дороги из Мариуполя в Ростов-на-Дону
09:57
В Луганске догорает нефтебаза после «прилета» ATACMS
23:33
Главное за день: РФ продвигается к Покровску. «Инаугурация» Путина - бойкот ЕС
23:17
В Луганске сообщают о ракетном ударе. Горит нефтебаза
11:19
Гражданин РФ изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
все новости
19:10
Из-за российских атак в Донецкой области снова погибли люди
17:59
На Донетчине будут судить еще троих пособников российской оккупационной армии
17:35
Эвакуация на Харьковщине: куда обращаться
17:15
Силы обороны Юга за сутки смогли уничтожить свыше десятка российской техники
16:12
Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, — Павлюк
14:55
В приграничных населенных пунктах Харьковской области проводят эвакуацию
14:25
В Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку — видео
13:35
Российские войска пытаются заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы Харьковской области — DeepState
12:57
«Шахтер» в апреле передал ВСУ и на гуманитарные цели 2,1 млн гривен
12:21
Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16
11:38
В районе Волчанска обострилась ситуация: россияне нанесли артиллерийские и авиаудары, сообщается о попытке прорыва ДРГ
10:40
Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области
09:41
Мирный житель пострадал из-за обстрелов на Донетчине
09:22
Российские войска нанесли удар по Харькову: пострадали ребенок и пожилая женщина
08:26
В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
07:40
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 10 БПЛА «Шахед»
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
23:54
«Бессмертный полк» изменился: россияне вышли на акцию с портретами родных, погибших в Украине
23:09
На трибуне с Путиным 9 мая сидели российские военные: СМИ узнали о «подвигах» некоторых из них
все новости
ВИДЕО
Автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Фото: ASTRA В Санкт-Петербурге автобус упал в реку Мойку — видео
10 мая, 14:25
Чехия передала Украине тренажер F-16. Фото: кадр из видео Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16
10 мая, 12:21
Обострилась ситуация в районе Волчанска: артиллерийские и авиаудары. Фото: кадр из видео В районе Волчанска обострилась ситуация: россияне нанесли артиллерийские и авиаудары, сообщается о попытке прорыва ДРГ
10 мая, 11:38
Пожар на НПЗ в Калужской области. Кадр из видео В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов
10 мая, 08:26
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с российскими и советскими флагами. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
09 мая, 17:12
РУБпАК бригады «Спартан» уничтожает оккупантов РФ с помощью дронов. Фото: кадр из видео «Спартан» с помощью дронов продолжает атаковать оккупантов РФ и бьет по их укрытиям — видео
09 мая, 15:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор