Силы обороны Юга за сутки смогли уничтожить свыше десятка российской техники

Силы обороны Юга за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления техники и личного состава россиян, уничтожив танк, РСЗО, БПЛА, лодку и РЭБ. Об этом сообщило командование сил обороны в Telegram.
За сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек. Также оккупанты потеряли 36 единиц военной техники:
Также по данным украинских военных, уничтожены два места хранения боеприпасов, две огневых позиций, наблюдательный пункт, полевой пункт боеснабжения и пункт управления БПЛА.
Напомним, ВСУ сбили все 10 беспилотников «Шахед», которыми атаковала Россия прошлой ночью с территории оккупированного Крыма.