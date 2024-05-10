Силы обороны Юга за сутки смогли уничтожить свыше десятка российской техники

Удар украинской РСЗО по российским оккупантам. Фото: Силы обороны Юга

Силы обороны Юга за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления техники и личного состава россиян, уничтожив танк, РСЗО, БПЛА, лодку и РЭБ. Об этом сообщило командование сил обороны в Telegram.

За сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек. Также оккупанты потеряли 36 единиц военной техники:

1 реактивная система залпового огня «Град»;

1 танк;

9 пушек;

10 единиц автобронетехники;

3 разведывательных БПЛА;

3 ударных БПЛА;

1 комплекс видеонаблюдения «Муром-М»;

6 аэрофотостанций;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 лодка.

Также по данным украинских военных, уничтожены два места хранения боеприпасов, две огневых позиций, наблюдательный пункт, полевой пункт боеснабжения и пункт управления БПЛА.



Напомним, ВСУ сбили все 10 беспилотников «Шахед», которыми атаковала Россия прошлой ночью с территории оккупированного Крыма.