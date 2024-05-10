Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки

Удар українського РСЗВ по російських окупантах. Фото: Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня за минулу добу завдали ударів по місцях скупчення техніки та особового складу росіян: знищили танк, РСЗВ, БПЛА, човен та РЕБ. Про це повідомило командування Сил оборони у Telegram.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб. Також окупанти втратили 36 одиниць військової техніки:

1 реактивну систему залпового вогню «Град»;

1 танк;

9 гармат;

10 одиниць автобронетехніки;

3 розвідувальні БПЛА;

3 ударних БПЛА;

1 комплекс відеоспостереження «Муром-М»;

6 аерофотостанцій;

1 станцію радіоелектронної боротьби;

1 човен.

Також за даними українських військових, знищено два місця зберігання боєприпасів, дві вогневі позиції, спостережний пункт, польовий пункт боєпостачання та пункт управління БПЛА.



Нагадаємо, ЗСУ збили усі 10 «шахедів», якими атакувала Росія минулої ночі з території окупованого Криму.