Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки

10 травня 2024, 17:15

Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки

Удар українського РСЗВ по російських окупантах. Фото: Сили оборони Півдня Удар українського РСЗВ по російських окупантах. Фото: Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня за минулу добу завдали ударів по місцях скупчення техніки та особового складу росіян: знищили танк, РСЗВ, БПЛА, човен та РЕБ. Про це повідомило командування Сил оборони у Telegram.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб. Також окупанти втратили 36 одиниць військової техніки:

  • 1 реактивну систему залпового вогню «Град»;
  • 1 танк;
  • 9 гармат;
  • 10 одиниць автобронетехніки;
  • 3 розвідувальні БПЛА;
  • 3 ударних БПЛА;
  • 1 комплекс відеоспостереження «Муром-М»;
  • 6 аерофотостанцій;
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби;
  • 1 човен.

Також за даними українських військових, знищено два місця зберігання боєприпасів, дві вогневі позиції, спостережний пункт, польовий пункт боєпостачання та пункт управління БПЛА.

Нагадаємо, ЗСУ збили усі 10 «шахедів», якими атакувала Росія минулої ночі з території окупованого Криму.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
втрати російської техніки втрати окупантів РФ
Організації
ЗСУ Сили оборони Півдня України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
07:58
У Маріуполі пролунали вибухи увечері 9 травня. Можливо, «приліт» у розташування військ РФ
00:07
Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське
21:18
В Луганську під час удару по нафтобазі постраждав «спецполк МВС»
20:45
«Перереєстрація» житла в окупації небезпечна для українців: правозахисники виступили з рекомендаціями
18:51
Обстріл Макіївки: «ДНР» заявила про загибель бойовика у власному будинку
17:45
ДТП у Донецьку: пасажирський автобус – перекинувся, легкове авто – розчавило
17:12
В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна
11:28
Вадим Філашкін: «У разі захоплення всього Донбасу Росія прорветься в саме серце України» — Sky News
10:36
Російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби
23:10
Головне за день: Ув'язнені зможуть мобілізуватись. РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні
19:42
Пушилін вручив медалі за взяття руїн Авдіївки та Мар'їнки
12:09
«Сбербанк» РФ планує відкрити відділення на окупованих територіях
11:25
Росія практично закінчила будівництво залізниці з Маріуполя до Ростова-на-Дону
09:57
У Луганську догоряє нафтобаза після «прильоту» ATACMS
23:33
Головне за день: РФ просувається до Покровська. «Інавгурація» Путіна – бойкот ЄС
23:17
У Луганську повідомляють про ракетний удар. Горить нафтобаза
11:19
Громадянин РФ зґвалтував та вбив 17-річну дівчину на Луганщині
10:29
Російські військові 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
23:36
Головне за день: У США назвали умову введення військ до України. Війська РФ окупували Кислівку
15:47
Окупована Кремінна на Луганщині потрапила під обстріл
усі новини
19:10
Через російські атаки на Донеччині знову загинули люди
17:59
На Донеччині судитимуть ще трьох співучасників російської окупаційної армії
17:35
Евакуація на Харківщині: куди звертатися
17:15
Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки
16:12
Критична фаза війни настане упродовж двох місяців — Павлюк
14:55
У прикордонних населених пунктах Харківської області проводять евакуацію
14:25
У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
13:35
Російські війська намагаються заходити та закріплюватися в ряді населених пунктів вздовж кордону Харківської області — DeepState
12:57
ФК «Шахтар» у квітні передав ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,1 млн гривень
12:21
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
11:38
В районі Вовчанська загострилася ситуація: росіяни завдали артилерійських та авіаударів, повідомляється про спробу прориву ДРГ
10:40
Армія РФ обстріляла 23 будинки та дві промислові будівлі в Донецькій області
09:41
Мирний житель постраждав через обстріли на Донеччині
09:22
Російські війська завдали удару по Харкову: постраждали дитина та літня жінка
08:26
У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів
07:58
У Маріуполі пролунали вибухи увечері 9 травня. Можливо, «приліт» у розташування військ РФ
07:40
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 10 «шахедів»
00:07
Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське
23:54
«Безсмертний полк» змінився: росіяни вийшли на акцію з портретами рідних, які загинули в Україні
23:09
На трибуні з Путіним 9 травня сиділи російські військові: ЗМІ дізналися про «подвиги» декого з них
усі новини
ВІДЕО
Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
10 травня, 14:25
Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
10 травня, 12:21
Загострилася ситуація в районі Вовчанська: артилерійські та авіаудари. Фото: кадр із відео В районі Вовчанська загострилася ситуація: росіяни завдали артилерійських та авіаударів, повідомляється про спробу прориву ДРГ
10 травня, 11:38
Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів
10 травня, 08:26
В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з російськими та радянськими прапорами. Фото: Маріупольська міськрада В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна
09 травня, 17:12
РУБпАК бригади «Спартан» знищує окупантів РФ за допомогою дронів. Фото: кадр із відео «Спартан» за допомогою дронів продовжує атакувати окупантів РФ і б'є по їхнім укриттям — відео
09 травня, 15:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір