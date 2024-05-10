В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе

Удар по нефтебазе нанесен в оккупированном городе Ровеньки Луганской области. В результате атаки начался пожар.
Соответствующие кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
Российские провоенные каналы полагают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар баллистической ракетой ATACMS.
Обновлено. В результате удара по нефтебазе один человек погиб, шесть ранены. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.
По его словам, это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.
У Ровеньках внаслідок удару по нафтобазі одна людина загинула, 6 поранено.— Новини Донбасу (@novostidnua) May 10, 2024
Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.
За його словами, це співробітники нафтобази та місцеві жителі, чиї будинки знаходяться поряд.https://t.co/DGGtzWzPtt pic.twitter.com/Iv3SU7RxKA
Обновлено (23:50). Число погибших в результате удара по нефтебазе в Ровеньках увеличилось до трех человек, заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.
Она добавила, что пострадали семеро человек. Четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
Поздно вечером 7 мая ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в оккупированном Луганске.