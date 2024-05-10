В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі

Удар по нафтобазі завдано в окупованому місті Ровеньки Луганської області. Внаслідок атаки почалася пожежа.



Відповідні кадри опублікували очевидці у соцмережах.

Російські провоєнні канали вважають, що Збройні сили України завдали удару балістичною ракетою ATACMS.



Оновлено. Внаслідок удару по нафтобазі одна людина загинула, шістьох поранено. Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, це співробітники нафтобази та місцеві жителі, чиї будинки знаходяться поряд.

У Ровеньках внаслідок удару по нафтобазі одна людина загинула, 6 поранено.



Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, це співробітники нафтобази та місцеві жителі, чиї будинки знаходяться поряд.https://t.co/DGGtzWzPtt pic.twitter.com/Iv3SU7RxKA — Новини Донбасу (@novostidnua) May 10, 2024

Оновлено (23:50). Кількість загиблих внаслідок удару по нафтобазі в Ровеньках збільшилася до трьох людей, заявила «міністр охорони здоров’я ЛНР» Наталія Пащенко.

Вона додала, що постраждали семеро людей. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих є дитина.

Пізно ввечері 7 травня ЗСУ завдали ракетного удару по нафтобазі в окупованому Луганську.