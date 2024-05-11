Обстрелы Донецкой области: двое погибших и трое раненых за сутки

Два человека погибли и трое ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за сутки. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



Уточняется, что два человека погибли и один ранен в Елизаветовка.



Еще два мирных жителя ранены в Часов Яре.



Всего, по данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения России на подконтрольной Украине территории Донецкой области погибли 1958 человек, 4886 — ранены. В статистике не учтены жертвы в оккупированных Мариуполе и Волновахе, точное количество которых сейчас установить невозможно.