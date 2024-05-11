Обстріли Донецької області: двоє загиблих та троє поранених за добу

Двоє людей загинули і троє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Уточнюється, що дві людини загинули і одна поранена в Єлизаветівці.



Ще двох мирних жителів поранено у Часовому Яру.



Загалом, за даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній Україні території Донецької області загинуло 1958 людей, 4886 поранено. У статистиці не врахована кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких зараз встановити неможливо.