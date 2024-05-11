В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану Paradise в Ленинском районе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Кто именно находился в ресторане, на данный момент неизвестно.
По предварительной информации, в результате удара по ресторану Paradise погибли 5 человек и 6 человек ранены.
«Новости Донбасса» поговорили с жителями Ленинского района Донецка. Они рассказали, что сначала слышали работу ПВО РФ.
«СЦКК ДНР» заявляло о пуске двух ракет из реактивной системы злпового огня (РСЗО) со стороны ВСУ примерно в полдень.
Что именно ударило в ресторан Paradise — украинский снаряд РСЗО или российская ракета системы ПВО — на данный момент объективных данных нет. Также не исключено, что ракета РСЗО могла изменить траекторию удара под воздействием РЭБ/ПВО РФ.
Через дорогу от ресторана Paradise в Донецке проходил сбор участников пророссийского автобпробега ко «Дню республики», который оккупационная администрация установила 11 мая.
Участники автопробега собирались на парковке гипермаркета «Манна» (бывший Metro), когда произошел «прилет» в ресторан.
Никто из участников пророссийской акции не пострадал.
За попередньою інформацією, внаслідок удару по ресторану Paradise у Ленінському районі Донецька загинуло 5 людей та 6 осіб пораненоhttps://t.co/lqRL4xnvNe pic.twitter.com/Rl8EZ4IeK6— Новини Донбасу (@novostidnua) May 11, 2024