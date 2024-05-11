В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану Paradise в Ленинском районе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.



Кто именно находился в ресторане, на данный момент неизвестно.



По предварительной информации, в результате удара по ресторану Paradise погибли 5 человек и 6 человек ранены.

«Новости Донбасса» поговорили с жителями Ленинского района Донецка. Они рассказали, что сначала слышали работу ПВО РФ.



«СЦКК ДНР» заявляло о пуске двух ракет из реактивной системы злпового огня (РСЗО) со стороны ВСУ примерно в полдень.



Что именно ударило в ресторан Paradise — украинский снаряд РСЗО или российская ракета системы ПВО — на данный момент объективных данных нет. Также не исключено, что ракета РСЗО могла изменить траекторию удара под воздействием РЭБ/ПВО РФ.





Через дорогу от ресторана Paradise в Донецке проходил сбор участников пророссийского автобпробега ко «Дню республики», который оккупационная администрация установила 11 мая.

Участники автопробега собирались на парковке гипермаркета «Манна» (бывший Metro), когда произошел «прилет» в ресторан.

Никто из участников пророссийской акции не пострадал.