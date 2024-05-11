В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану. Є загиблі та поранені

В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану Paradise у Ленінському районі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Хто саме перебував у ресторані, наразі невідомо.



За попередньою інформацією, в результаті удару по ресторану Paradise загинули 5 людей і 6 поранені.

«Новини Донбасу» поговорили із жителями Ленінського району Донецька. Вони розповіли, що спочатку чули роботу ППО РФ.



«СЦКК ДНР» заявляв про пуск двох ракет із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) з боку ЗСУ приблизно опівдні.



Чим саме поцілили у ресторан Paradise — українським снарядом РСЗВ чи російською ракетою системи ППО — наразі об'єктивних даних немає. Також не виключено, що ракета РСЗВ могла змінити траєкторію удару під впливом РЕБ/ППО РФ.



Через дорогу від ресторану Paradise у Донецьку проходив збір учасників проросійського автобпробігу до «Дня республіки», який окупаційна адміністрація оголосила 11 травня.



Учасники автопробігу збиралися на парковці гіпермаркету «Манна» (колишній Metro), коли стався «приліт» у ресторан.



Ніхто з учасників проросійської акції не постраждав.