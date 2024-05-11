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В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану. Є загиблі та поранені

11 травня 2024, 13:20

В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану. Є загиблі та поранені

В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану. Є загиблі та поранені

В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану Paradise у Ленінському районі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Хто саме перебував у ресторані, наразі невідомо.

За попередньою інформацією, в результаті удару по ресторану Paradise загинули 5 людей і 6 поранені.

«Новини Донбасу» поговорили із жителями Ленінського району Донецька. Вони розповіли, що спочатку чули роботу ППО РФ.

«СЦКК ДНР» заявляв про пуск двох ракет із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) з боку ЗСУ приблизно опівдні.

Чим саме поцілили у ресторан Paradise — українським снарядом РСЗВ чи російською ракетою системи ППО — наразі об'єктивних даних немає. Також не виключено, що ракета РСЗВ могла змінити траєкторію удару під впливом РЕБ/ППО РФ.

Через дорогу від ресторану Paradise у Донецьку проходив збір учасників проросійського автобпробігу до «Дня республіки», який окупаційна адміністрація оголосила 11 травня.

Учасники автопробігу збиралися на парковці гіпермаркету «Манна» (колишній Metro), коли стався «приліт» у ресторан.

Ніхто з учасників проросійської акції не постраждав.

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