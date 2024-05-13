В результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека

Два человека погибли и двое ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов. Об этом написал глава местной ОВА Вадим Филашкин.



Уточняется, что люди погибли в Ивановке и Диброве. Два человека пострадали в Лимане. Общее количество жертв россиян в Донецкой области уже составило 1960 убитыми и 4890 — ранеными.







Ранее два человека получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов.



Напомним, примерно в 01:20 ночи 13 мая российские войска обстреляли город Селидово в Донецкой области ракетами С-300.