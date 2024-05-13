Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло двоє людей

Двоє людей загинули і двоє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів. Про це написав голова місцевої ОВА Вадим Філашкін.



Уточнюється, що люди загинули в Іванівці та Діброві. Двоє людей також постраждали в Лимані. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вже склала 1960 убитими та 4890 пораненими.







Раніше дві особи дістали поранення на Донеччині внаслідок російських обстрілів.



Нагадаємо, приблизно о 1:20 ночі 13 травня російські війська обстріляли місто Селидове на Донеччині ракетами С-300.