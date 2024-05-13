После атаки БПЛА на нефтепроводе НПЗ «Первый завод» произошла утечка 5 тонн нефти

На НПЗ «Первый завод произошел разлив 5 тонн нефти. Фото: кадр из видео

По данным российского Telegram-канала ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ «Первый завод», также загорелись 3 цистерны с топливом.



Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти.



Напомним, беспилотники атаковали ночью 10 мая нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России.



Атака на НПЗ в поселке Полотняный Завод была совершена в ночь с 9 на 10 мая. Местный губернатор подтвердил атаку, однако не сказал, о каком именно предприятии идёт речь.