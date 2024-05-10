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В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов

10 мая 2024, 08:26

В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов

Пожар на НПЗ в Калужской области. Кадр из видео Пожар на НПЗ в Калужской области. Кадр из видео

Беспилотники ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России.

По словам местных жителей, удар пришелся по нефтеперерабатывающему НПЗ «Первый завод».

Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет.

На видео звучит нецензурная брань!


Минобороны РФ утверждает, что за ночь силам ПВО удалось уничтожить пять украинских БПЛА. Из них три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.

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