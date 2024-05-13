Після атаки БПЛА на нафтопроводі НПЗ «Перший завод» стався витік 5 тонн нафти

На НПЗ «Перший завод» стався розлив 5 тонн нафти. Фото: кадр із відео

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, один із безпілотників влучив у нафтопереробне обладнання НПЗ «Перший завод», спалахнули 3 цистерни з паливом.



Крім цього, внаслідок пожежі пошкоджений нафтопровід. Це призвело до розливу 5 тонн нафти.



Нагадаємо, безпілотники атакували вночі 10 травня нафтопереробний завод у Калузькій області Росії.



Атаку на НПЗ у селищі Полотняний Завод здійснено в ніч проти 10 травня. Місцевий губернатор підтвердив атаку, проте не сказав, про яке саме підприємство йдеться.