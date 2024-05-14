«Управление народной милиции ДНР» прекратит существование в 2025 году

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о ликвидации «Управления народной милиции» (УНМ).

Согласно тексту бумаги, процедура ликвидации «УНМ» должна быть завершена не позднее 31 декабря 2024 года. Для этого предписано создать ликвидационную комиссию из числа сотрудников «ведомства».

Возглавил комиссию начальник «УНМ» Денис Синенков.

Так называемые народные милиции «ДНР»/«ЛНР» — незаконное вооруженные формирования, созданные Россией в 2014 году на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях в рамках гибридной войны. В состав «народных милиций» входили боевики, в основном из числа местных жителей, и приехавшие на Донбасс наемники. При этом командующими «Народных милиций» зачастую были российские офицеры.

Напомним, в 2018 году были созданы управления «народных милиций ДНР/ЛНР» вместо «министерств обороны» «республик».

После аннексии территорий Донецкой и Луганской областей Россией «народные милиции ДНР/ЛНР» официально вошли в состав Вооруженных сил РФ.