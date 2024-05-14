«Управління народної міліції ДНР» припинить існування 2025 року

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про ліквідацію «Управління народної міліції» (УНМ).

За цим «указом» процедуру ліквідації «УНМ» мають завершити не пізніше 31 грудня 2024 року. Для цього наказано створити ліквідаційну комісію з-поміж співробітників «відомства».

Очолив комісію начальник «УНМ» Денис Синенков.

Так звані народні міліції «ДНР/ЛНР» — незаконне збройне формування, створене Росією у 2014 році на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у межах гібридної війни. До складу «народних міліцій» входили бойовики, переважно з-поміж місцевих жителів, і найманці, які приїхали на Донбас. При цьому командувачами «народних міліцій» найчастіше були російські офіцери.

Нагадаємо, у 2018 році створено управління «народних міліцій ДНР/ЛНР» замість «міністерств оборони» «республік».

Після анексії територій Донецької та Луганської областей Росією «народні міліції ДНР/ЛНР» офіційно увійшли до складу Збройних сил РФ.