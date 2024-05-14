Из-за пожара на «Азовстали» часть Мариуполя осталась без света

Часть Мариуполя осталась без света из-за пожара на «Азовстали». Фото: Андрющенко Time/Telegram

Часть Мариуполя осталась без электричества из-за того, что там горит «Азовсталь». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

«"Азовсталь" пылает снова. Оккупанты провели разминирование ФАБа. Итог — пожар, частично перекинувшийся на сеть электроснабжения», — пояснил чиновник.

Часть левобережья Мариуполя снова обесточена, добавил Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе поздним вечером 9 мая прогремели взрывы. Российские провоенные каналы писали, что ВСУ, предположительно, атаковали ракетами ATACMS.