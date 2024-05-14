Через пожежу на «Азовсталі» частина Маріуполя залишилася без світла

Частина Маріуполя залишилася без світла через пожежу на «Азовсталі». Фото: Андрющенко Time/Telegram

Частина Маріуполя залишилася без електрики через пожежу на «Азовсталі». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі.

«"Азовсталь" палає знову. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок — пожежа, яка частково перекинулася на мережу електропостачання»,— пояснив чиновник.

Частина лівобережжя Маріуполя знову знеструмлена,– додав Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі пізно ввечері 9 травня пролунали вибухи. Російські провоєнні канали писали, що ЗСУ, ймовірно, атакували ракетами ATACMS.