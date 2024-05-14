На Белгородскую область за один день российские военные «уронили» две авиабомбы

В понедельник, 13 мая, в поле рядом с селом Варваровка Белгородской области нашли упавшую авиабомбу ФАБ-500. По данным независимого российского издания ASTRA, она снова «нештатно» сошла при работе ВКС РФ.

Отмечается, что пострадавших не было, эвакуация не проводилось.

В этот же день в полукилометре от села Никольское нашли еще одну авиабомбу — ФАБ-250. Пострадавших не было.

Уничтожить «нештатно сошедшие» боеприпасы, не долетевшие до Украины, должны 14 мая.

Ранее сообщалось, что за 10-11 мая ВС РФ «уронили» на Белгородскую область 5 авиабомб. За последние 3 месяца на российские и оккупированные украинские регионы российские ВКС сбросили как минимум 32 ФАБ.

4 мая российский самолёт сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого происшествия вновь скрыли.