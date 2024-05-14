На Бєлгородську область за один день російські військові скинули дві авіабомби

У понеділок, 13 травня, в полі поряд із селом Варварівка Бєлгородської області знайшли авіабомбу ФАБ-500, що впала. За інформацією незалежного російського видання ASTRA, боєприпас знову нештатно зійшов під час роботи ВКС РФ.

Наголошується, що постраждалих немає, евакуації не проводили.

Цього ж дня за пів кілометра від села Микільське знайшли ще одну авіабомбу — ФАБ-250. Ніхто не постраждав.

Знищити боєприпаси, що нештатно зійшли, не долетівши до України, повинні 14 травня.

Раніше повідомлялося, що за 10-11 травня ЗС РФ «загубили» над Бєлгородською областю 5 авіабомб. За останні 3 місяці на російські та окуповані українські регіони російські ВКС скинули щонайменше 32 ФАБ.

4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500 – 7 людей поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Російська влада причину цієї події знову приховала.