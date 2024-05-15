Работали против Украины в проекте Медведчука: СБУ задержала соратников кума Путина

СБУ задержала соратников Медведчука, работавших против Украины. Фото: СБУ

СБУ разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политического проекта «Другая Украина». Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ.

В Киеве над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме в Киевской области и изготавливали заказные анимационные ролики. Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России. Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а директор его организации «Другая Украина» сейчас в Москве.

После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете. Для этого фигуранты массово использовали подконтрольные Медведчуку информационные ресурсы, среди которых сайт «Другая Украина», страницы в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные деньги им лично передавал близкий родственник директора организации «Другая Украина».

В ходе обысков по местам жительства фигурантов силовики обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с подтверждениями подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы – директор организации «Другая Украина» Денис Жарких.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении известному коллаборанту на Луганщине, экс-мэру города Брянка Николаю Моргунову.