«Возглавлял» оккупированные Северодонецк и Брянку: СБУ сообщила о подозрении известному коллаборанту на Луганщине

СБУ сообщила о подозрении экс-мэру Брянки Николаю Моргунову. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении коллаборантам, которые организовали псевдовыборы и возглавили оккупационные органы власти в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Все они перешли на сторону оккупантов еще до фейкового волеизъявления и для успешной карьеры получили партийные билеты «Единой России».

Организацией «выборов» в Кременной занималась бывшая чиновница фонда соцстрахования. При оккупации она трудоустроилась в оккупационной администрации, а затем возглавила «территориальную избирательную комиссию Кременского района ЛНР».

Также следователи СБУ собрали доказательную базу в отношении коллаборантов, которые из-за псевдовыборов возглавили незаконные «органы власти». Среди них известный коллаборант, «избранный» председателем так называемого «муниципального образования городской округ город Северодонецк ЛНР». Ранее экс-регионал и экс-мер Брянки сотрудничал с оккупантами в качестве руководителя оккупационной администрации Северодонецка.

Судя по фотографии, речь идет о бывшем мэре города Брянка Николае Моргунове. В 2010 году он был избран на пост мэра города. В 2014-м после захвата Брянки пророссийскими сепаратистами Моргунова назначили главой оккупационной администрации города. В июле 2022 года коллаборант получил должность руководителя оккупационной администрации Северодонецка.

Должность «председателя совета Марковского муниципального округа ЛНР» через так называемые «выборы» получила и экс-преподавательница школы искусств. После начала оккупации она возглавляла созданное боевиками «ЛНР» аналогичное учебное заведение.

Всем троим коллаборантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, что СБУ задержала «черных оружейников», продававших криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку.