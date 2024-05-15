Працювали проти України у проєкті Медведчука: СБУ затримала поплічників кума Путіна

СБУ затримала соратників Медведчука, які працювали проти України. Фото: СБУ

СБУ викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політичного проєкту «Інша Україна». Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність із ФСБ.

У Києві над проєктом працювала агентурна група, яка опікувалась інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники розповсюджували відеоконтент, у якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю та здатися окупантам.

У складі групи працювали фахівці з відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному будинку на Київщині та виготовляли рекомендовані анімаційні ролики. Готову медіапродукцію надсилали на погодження до свого куратора з Росії. Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а директор його організації «Інша Україна» зараз у Москві.

Після розгляду він надавав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформаційні ресурси, зокрема сайт «Інша Україна», сторінки в соціальних мережах та відеохостинг YouTube.

За кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Інша Україна».

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів силовики виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з підтвердженнями підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи – директор організації «Інша Україна» Денис Жарких.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру відомому колаборанту на Луганщині, колишньому меру міста Брянка Миколі Моргунову.