Войска РФ ударили по Днепру, известно о погибших и раненых

Российские войска в среду, 15 мая, обстреляли Днепр. Агрессор атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура», –— написал он в Telegram.

По словам главы ОВА, предварительно, двое погибших.

«Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются», — отметил Лысак.

Ранее сообщалось, что российские войска утром 9 мая ударили по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли и пострадали мирные жители.