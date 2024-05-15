Війська РФ вдарили по Дніпру: відомо про загиблих та поранених

Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Агресор атакував інфраструктуру – є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру»,— написав він у Telegram.

За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.

«Є поранені, їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються»,— зазначив Лисак.

Раніше повідомлялося, що російські війська вранці 9 травня вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів загинули та постраждали мирні жителі.