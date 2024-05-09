Российские войска обстреляли Никополь, есть жертвы

В результате российского обстрела Никополя есть погибшие и раненые. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска с утра 9 мая ударили по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«В Никополе двое погибших и столько же пострадавших. Российская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины — 39 и 67 лет», — написал он.

Россияне ударили по городу с самого утра. В Никополе вспыхнул пожар в частном доме. Также повреждены еще два частных и пять многоквартирных домов. Поврежден магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Напомним, российские войска вечером 30 апреля трижды атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела одна женщина получила ранения.