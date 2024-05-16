Российская армия обстреляла 40 домов и 3 многоэтажки в Донецкой области

Под обстрел россиян в Донецкой области попали 40 домов и 3 многоэтажки. Фото: Филашкин / Facebook

Всего за сутки россияне семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.







С линии фронта эвакуированы 342 человека, в том числе 20 детей.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 16 мая:

Покровский район . В Марьинской громаде обстреляны Парасковиевка, Максимилиановка и Антоновка. В Новогродовской громаде погибли два человека в Карловке. В Кураховской громаде под огнем оказалось Островское и Острое.

. В Марьинской громаде обстреляны Парасковиевка, Максимилиановка и Антоновка. В Новогродовской громаде погибли два человека в Карловке. В Кураховской громаде под огнем оказалось Островское и Острое. Краматорский район . В Лимане в результате обстрелов случился пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждено семь домов в Екатериновке и три в Клебан-Быке.

. В Лимане в результате обстрелов случился пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждено семь домов в Екатериновке и три в Клебан-Быке. Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов, три многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской громады.

Напомним, РФ нанесла авиаудар по Часов Яру и Воздвиженке.