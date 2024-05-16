Российская армия обстреляла 40 домов и 3 многоэтажки в Донецкой области

Всего за сутки россияне семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
С линии фронта эвакуированы 342 человека, в том числе 20 детей.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 16 мая:
- Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковиевка, Максимилиановка и Антоновка. В Новогродовской громаде погибли два человека в Карловке. В Кураховской громаде под огнем оказалось Островское и Острое.
- Краматорский район. В Лимане в результате обстрелов случился пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской громаде повреждено семь домов в Екатериновке и три в Клебан-Быке.
- Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов, три многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской громады.
Напомним, РФ нанесла авиаудар по Часов Яру и Воздвиженке.