Російська армія обстріляла 40 будинків та 3 багатоповерхівки в Донецькій області

Під обстріл росіян на Донеччині потрапили 40 будинків та 3 багатоповерхівки. Фото: Філашкін / Facebook

За добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.







З лінії фронту евакуйовано 342 людини, у тому числі 20 дітей.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 16 травня:

Покровський район . У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка та Антонівка. У Новогродівській громаді загинули дві людини у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре.

. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка та Антонівка. У Новогродівській громаді загинули дві людини у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре. Краматорський район . У Лимані внаслідок обстрілів виникла пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджені сім будинків у Катеринівці й три у Клебан-Бику.

. У Лимані внаслідок обстрілів виникла пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджені сім будинків у Катеринівці й три у Клебан-Бику. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, три багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще один будинок пошкоджений у Серебрянці Сіверської громади.

Нагадаємо, РФ завдала авіаудару по Часовому Яру та Воздвиженці.