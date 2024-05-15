РФ нанесла авиаудары по Часов Яру и Воздвиженке в Донецкой области

Российская оккупационная армия продолжает концентрировать свои наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях. По этим районам российские войска ударили 52 раза с начала среды, 15 мая.



Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, еще 25 раз оккупант атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебово.



На Краматорском направлении россияне 5 раз проводили штурмовые действия возле Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Украинские военные контратаковали.



РФ нанесла авиационный удар по Часов Яру.



На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27, оккупант проявлял наибольшую активность в районах Новоалександровки, Нетайлово и Уманского, нанес авиаудар возле Воздвиженки.



«Обстановка на этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других — Силы обороны Украины восстановили утраченное положение», — отмечают в Генштабе.



Кроме этого, противник пытается прорвать оборону возле Старомайорского на Ореховском направлении, там оккупанты провели 18 штурмовых действий.



«В районе Работино с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая», — подчеркиваются в сводке.



На Приднепровском направлении продолжаются боевые действия возле населенного пункта Крынки, где произошло 4 боевых столкновения.



На Кураховском направлении ВСУ отбили 6 атак в районах Красногоровки, Парасковиевки и Водяного.



На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.