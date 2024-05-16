Бригада «Азов» показала видео штурма российских позиций в Серебрянском лесничестве Луганской области.



«Это видео о настоящих боях в лесах Кременной. Документальные кадры всех этапов работы штурмовых групп: от строевого осмотра и приготовлений, артподготовки и начала операции до зачистки, попыток спасти собратьев, принятия сложных решений и продвижения, несмотря на плотный огонь противника», — говорится в описании к видео.



В реализации задач были задействованы штурмовые группы, разведка, артиллерийские расчеты, экипажи танков.