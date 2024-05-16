Як «Азов» штурмував російські позиції в лісах Кремінної — відео

Бригада «Азов» показала відео штурму російських позицій у Серебрянському лісництві Луганської області.



«Це відео про справжні бої в лісах Кремінної. Документальні кадри всіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду та приготувань, артпідготовки та початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень та просування, попри щільний вогонь противника», — йдеться в описі відео.



У реалізації завдань були залучені штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків.