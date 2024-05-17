Россияне за сутки 10 раз обстреляли Донецкую область, повреждены более 20 домов

Всего за сутки российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив более 20 частных домов. Об этом рассказал глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По информации местных властей, с линии фронта были эвакуированы 343 человека, в том числе 23 ребенка.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 17 мая:
Ранее, 15 мая россияне убили двух жителей Донецкой области в селе Карловка.
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