Россияне за сутки 10 раз обстреляли Донецкую область, повреждены более 20 домов

Разрушенный россиянами дом в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Всего за сутки российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив более 20 частных домов. Об этом рассказал глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



По информации местных властей, с линии фронта были эвакуированы 343 человека, в том числе 23 ребенка.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 17 мая:

Волновахский район . В Богоявленке Угледарской громады разрушено здание, еще пять – повреждено, также повреждено предприятие.

. В Богоявленке Угледарской громады разрушено здание, еще пять – повреждено, также повреждено предприятие. Покровский район . В Михайловке Новогродовской громады ранены пять человек. Обстреляны Курахово и Кураховка.

. В Михайловке Новогродовской громады ранены пять человек. Обстреляны Курахово и Кураховка. Краматорский район . В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Заречное.

. В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Заречное. Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, два инфраструктурных объекта и многоэтажка. В Зализном Торецкой громады повреждены пять частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены четыре дома.

Ранее, 15 мая россияне убили двух жителей Донецкой области в селе Карловка.