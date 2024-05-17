Росіяни за добу 10 разів обстріляли Донецьку область: пошкоджено понад 20 будинків

За добу російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкодили понад 20 приватних будинків. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За інформацією місцевої влади, з лінії фронту також евакуйовано 343 людини, у тому числі 23 дитини.
Оперативна ситуація по області станом на ранок 17 травня:
Раніше, 15 травня, росіяни вбили двох жителів Донецької області в селі Карлівка.
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