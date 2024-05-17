Росіяни за добу 10 разів обстріляли Донецьку область: пошкоджено понад 20 будинків

Зруйнований росіянами будинок у Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram

За добу російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкодили понад 20 приватних будинків. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За інформацією місцевої влади, з лінії фронту також евакуйовано 343 людини, у тому числі 23 дитини.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 17 травня:

Волноваський район . У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 — пошкоджено; також пошкоджене підприємство.

. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 — пошкоджено; також пошкоджене підприємство. Покровський район . У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка.

. У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка. Краматорський район . У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне.

. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти й багатоповерхівка. У Залізному Торецької громади пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше, 15 травня, росіяни вбили двох жителів Донецької області в селі Карлівка.