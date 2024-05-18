В Донецкой области за сутки от обстрелов РФ погибли три человека

За пятницу, 17 мая, в Донецкой области под обстрелами армии РФ погибли 3 человека.
Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, погибли два жителя Красногоровки и один житель Часов Яра.
Еще пять человек ранены.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже превысило 6865 человек.
По официальным данным, на данный момент известно, что оккупанты убили 1965 человек и ранили — 4900 гражданских.
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