В Донецкой области за сутки от обстрелов РФ погибли три человека

За пятницу, 17 мая, в Донецкой области под обстрелами армии РФ погибли 3 человека.



Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, погибли два жителя Красногоровки и один житель Часов Яра.



Еще пять человек ранены.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже превысило 6865 человек.



По официальным данным, на данный момент известно, что оккупанты убили 1965 человек и ранили — 4900 гражданских.