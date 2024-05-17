Россияне обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков. В городе зафиксировано несколько «прилетов» и по меньшей мере 2 человека погибли и 13 пострадали. Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова», — заявил глава ОВА.

По данным Игоря Терехова, пока известно, что два человека погибли.

«Уже двое погибших», — написал Терехов в Telegram.

Синегубов сообщил, что по состоянию на сейчас количество раненых возросло до тринадцати человек.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что планов взятия Харькова у российской армии на сегодняшний день нет.