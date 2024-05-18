Часов Яр сегодня: Как сейчас выглядит город. Кто и почему там остается ►

Тихо в городе Часов Яр практически не бывает. По населенному пункту каждый день прилетает из всех видов вооружения. Звучали заявления о планах российских войск захватить город до 9 мая, пока сделать это им не удается. Но темпы давления они не снижают. Поэтому просто так в Часов Яр уже не заехать, нужно тщательно подбирать маршрут и хорошо знать эту местность.



На данный момент в городе в той или иной степени повреждены все многоэтажки и около 80% домов в частном секторе. За уцелевшими фасадами нередко прячутся черные от пожаров, полностью выгоревшие внутренности. Дико видеть как на фоне часовоярских руин ярко цветут пионы — как далекие отголоски мирной жизни. Быстро передвигаясь среди разрушений, невольно задумываешься: когда же в это небо можно будет взглянуть без страха и тревоги. Но пока эти чувства только нарастают в геометрической прогрессии. Российская армия продолжает штурмовать город. Войска РФ сосредотачивают усилия, чтобы прорвать оборону к западу от Бахмута, выйти на рубеж по каналу «Северский Донец-Донбасс», завладеть Часов Яром и создать условия для дальнейшего продвижения на Краматорскую агломерацию. Что сейчас происходит в городе — в нашем эксклюзивном репортаже «Новостей Донбасса».