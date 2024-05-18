Часів Яр сьогодні: Який вигляд зараз має місто. Хто і чому там залишається ►

Тихо у місті Часів Яр практично не буває. Сюди щодня «прилітає» з усіх видів озброєння. Лунали заяви про плани російських військ захопити місто до 9 травня, поки зробити це їм не вдається. Але тиску вони не знижують. Тому просто так у Часів Яр уже не заїхати – треба ретельно добирати маршрут та добре знати цю місцевість.



Наразі в місті тією чи тією мірою пошкоджені всі багатоповерхівки і близько 80% будинків у приватному секторі. За вцілілими фасадами нерідко приховані чорні від пожеж та ущент вигорілі нутрощі. Російська армія продовжує штурмувати місто. Війська РФ зосереджують зусилля, щоб прорвати оборону на захід від Бахмута, вийти на рубіж каналом Сіверський Донець – Донбас, заволодіти Часовим Яром і створити умови для подальшого просування на Краматорську агломерацію. Що зараз відбувається в місті — в ексклюзивному репортажі «Новин Донбасу».