1400 российских солдат и 14 танков: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 20 мая, составляют 1400 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 35 боевых бронированных машин (ББМ). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
Как отмечается, что общее количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 493 690 военных.
Ранее мы писали, что ночью 20 мая российские оккупанты атаковали Украину 29 ударными БПЛА «Shahed-136/131» из районов городов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.