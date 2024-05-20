1400 российских солдат и 14 танков: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 20 мая, составляют 1400 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 35 боевых бронированных машин (ББМ). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – 493690 (+1400) человек;

танков – 7590 (+14) ед.;

боевых бронированных машин – 14665 (+35) ед.;

артиллерийских систем – 12737 (+50) ед.

РСЗО - 1076 (+2) ед;

средства ПВО – 807 (+4) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81);

крылатые ракеты – 2205 (+1);

корабли – 27 (+1) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60) ед;

специальная техника / special equipment ‒ 2079 (+2).

Как отмечается, что общее количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 493 690 военных.



Ранее мы писали, что ночью 20 мая российские оккупанты атаковали Украину 29 ударными БПЛА «Shahed-136/131» из районов городов Приморско-Ахтарск и Курск РФ.